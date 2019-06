På trods af stigende fokus på klima og kødfri dage, virker vegetariske og veganske måltidskasser ikke just til at være populære blandt danskerne.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro Simple Feasts seneste regnskab.

Firmaet, som netop sælger vegetariske og veganske måltidskasser, mangedobblede nemlig sit underskud i 2018.

Dermed kommer Simple Feast ifølge FødevareWatch ud af 2018 med et underskud på 40,1 millioner kroner.

Det må i den grad siges at være en negativ udvikling siden 2017, hvor der stod minus 5,7 millioner kroner på bundlinjen.

I regnskabet forklarer ledelsen underskuddet med, at selskabet i 2018 har investeret i udvikling af produktet, operationelt blueprint, IT-infrastrukturer og øget vækst.

Ydermere har Simple Feast udbygget sine produktionsfaciliteter, så hovedparten af produkterne i fremtiden kan produceres i egne faciliteter.

Simple Feast blev stiftet af Endomondo-iværksætterne Jakob Nordenhof Jønck og Thomas Ambus i 2014 og startede oprindeligt som et opskriftsunivers. Men for to år siden valgte de i stedet at satse på måltidskasser.

Det har dog - indtil videre - været en dyr beslutning.

Foruden underskuddet lyder egenkapitalen nemlig på minus 27,6 millioner kroner, som betyder, at firmaet er afhængig af finansiering.

'Ledelsen forventer en markant forbedret drift i det kommende regnskabsår og har samtidig fået etableret en kreditfacilitet på 5 mio. dollar (33 mio. kr., red.), der som minimum kan finansiere det kommende regnskabsårs drift,' står der i ledelsesberetningen.

Det oplyses desuden, at Simple Feast er i gang med flere forhandlinger om tilførsel af likviditet, som ifølge budgettet for 2019 vil være nødvendigt for understøttelsen af driften.

Simple Feast sælger vegetariske og veganske måltidskasser, som kunderne får leveret til døren tre dage om ugen.

Al maden er forberedt på forhånd af firmaets kokke og skal ved modtagelse blot varmes og anrettes.

Firmaet stræber efter at skabe bæredygtige måltidsløsninger og undgår derfor kød, plastik og flamingokasser. Ydermere bruger de udelukkende økologiske fødevarer.

På nuværende tidspunkt er der ansat 19 medarbejdere i firmaet.