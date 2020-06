En ny bølge af svindelmails er startet rundt om i landet.

Denne gang går svindlerne efter dem, der sidder på pengekassen, og det kan koste mange penge.

Det skriver Finans.

De nye svindelmails er nemlig rettet mod økonomidirektører, og dermed kan der være mange penge på spil, mener Peter Kruse, som er medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

»Nogen vil falde i. Og det vil koste betragtelige summer, fordi de går efter vedkommende, som sidder på pengekassen,« siger Peter Kruse til Finans.

Angrebet bliver kaldt business e-mail compromise, og sikkerhedseksperten fortæller, at svindlerne i denne omgang har været meget snedige.

Svindlerne har brugt meget tid på at finde ud af, hvem der er økonomidirektør i de forskellige virksomheder.

Mailen er skrevet på dansk, og med mailen følger en vedhæftet PDF-fil.

Åbner man denne PDF-fil, vil der være mulighed for at klikke på et link, der vil føre dig til en hjemmeside, der ligner Office 365 på en prik, mener Peter Kruse.

Hvis du logger ind med dine oplysninger, så kan svindlerne logge på ens rigtige konto og begynde at kommunikere med kunder eller leverandører og udgive sig for at være økonomidirektør i den givne virksomhed, fortæller Peter Kruse.

Sikkerhedseksperten vurderer, at snedigheden og truslen er på et meget højt niveau, og han konstaterer, at denne type svindel har kostet danske virksomheder millioner.

Han fortæller derudover, at denne type svindel har stået på i halvandet år, men at der i de seneste måneder har været et stort opsving, og at han tror, at det skyldes coronakrisen, fordi man har arbejdet, som man også gør i sommerferien.