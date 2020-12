B.T. besøgte et af de sidste åbne værtshuse på Sjælland.

Fam. Ægir i Sorø plejer ikke at være overrendt, men denne torsdag aften er anderledes. Næsten alle stole på Sorøs eneste værtshus er optaget, og i baren bliver der langet øl over disken i et højt tempo.

»Normalt plejer her ikke være så mange mennesker på en torsdag, men fordi det er sidste aften skal alle ud,« siger Anselm Häsle Eberhardt, og han ved hvad han taler om, for han kommer hver uge på værtshuset, hvor hans svigermor arbejder.

Det store ryk-ind skyldes én ting: I aften er sidste chance for at gå på værtshus i et godt stykke tid.

Anselm Häsle Eberhardt drikker en sidste omgang sammen med sin kæreste og svigermor.

På et pressemøde torsdag eftermiddag fortalte Sundhedsminister Magnus Heunicke, at den delvise nedlukning udvides til at gælde 69 danske kommuner. Det betyder blandt andet, at alle fitnesscentre, restauranter og værtshuse på hele Sjælland lukker frem til 3. januar.

»Det er ærgerligt, for det er jo et samlingspunkt i Sorø. Der er ikke andre værtshuset i byen,« siger Anselm Häsle Eberhardt.

Han arbejder til daglig som smed, og i modsætning til andre brancher har han ikke mærket meget til de negative effekter af corona. Mange virksomheder med hjemsendte medarbejdere har benyttet lejligheden til at få ordnet ting i deres bygninger, og det kommer smedene til gode.

Anslem Häsle Eberhardt har også arbejdet på Færøerne, hvor de ikke har en eneste coronasmittet og det ville han formentlig kunne fortælle om længe, hvis ikke værtshuset lukkede allerede klokken 22:00.

John Rindal, ejer af café Ægir ser frem til at nedlukningen træder i kraft, da det betyder at han kan få kompensation for sit tab af omsætning.

Og for ejeren af Ægir, John Rindal, er en total nedlukning langt at foretrækker for de nuværende regler, der tillader værtshuset at holde delvist åben. Han glæder sig faktisk til nedlukningen.

»Det bliver fantastisk,« siger John Rindal.

Den overraskende melding har sin forklaring i de indviklede regler for corona-kompensation. Fam. Ægir har i 2020 tabt en halv million kroner i omsætning, men så længe værtshuset har åbent til klokken 22:00 får John Rindal ingen kompensation.

»Vi har et omsætningstab, men det er ikke stort nok til at vi får kompensation. Så lige nu koster det os penge at holde åbent,« siger han.

Vennerne Kasper og Mads nyder de sidste øl inden nedlukningen. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Selvom John Rindal rent økonomisk er bedre stillet ved en total nedlukning, er han også vemodig ved at måtte lukke værtshuset, og han håber ikke at det kommer til at vare for længe.

»Jeg håber, at vi kan åbne igen 3. januar, men realistisk set tror jeg først det bliver engang i februar. Nu skal vi alle sammen til at holde jul, og det vil nok få smitten til at stige,« siger han.

Ved et bord bagest i værtshuset sidder vennerne Mads og Kasper fordybet i en samtale over hver deres kølige øl. De er ikke begejstrede for at værthuset lukker.

»Jeg er ret ked af at beværtningerne lukker, for jeg havde faktisk glædet mig til at skulle ud mellem jul og nytår. Det er altid mere acceptabelt at drikke øl, når man er ude, end når man sidder hjemme hos sig selv. Alvorligt talt er jeg selvfølgelig glad for at regeringen tager de nødvendige forholdsregler og passer på os alle sammen, men hvor ville jeg dog ønske, at de kunne holde åbent.«