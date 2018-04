Efter 12 timer forhandles der søndag endnu på det kommunale område. Mandag mødes de øvrige forhandlere.

København. Parterne på det statslige område mødes mandag klokken 17 i Forligsinstitutionen for at forsøge at nå til enighed om en ny overenskomst.

Det oplyser Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statslige ansatte, sent søndag aften.

Søndag har parterne på det kommunale område forhandlet hele dagen. Mødet i Forligsinstitutionen startede klokken 10 og er ved midnat endnu ikke afsluttet.

Der venter altså forligsmanden Mette Christensen en lang dag mandag. Parterne på det regionale område mødes klokken 10, inden repræsentanterne på det statslige område kommer syv timer senere.

De statslige arbejdsgivere og lønmodtagere gik lørdag hver til sit med uforrettet sag efter 12 timers forhandlinger.

Både innovationsminister Sophie Løhde (V), der er chefforhandler for de statsligt ansatte, og Flemming Vinther udtrykte dog herefter tiltro til, at parterne skulle mødes igen inden tirsdag.

Tiden er ved at rinde ud, for at forligsmanden kan løse konflikten mellem parterne. Tirsdag udløber den udsættelse af konflikten mellem parterne, som hun har iværksat.

Udsættes den ikke igen, hvilket er muligt, kan en konflikt bryde ud fem dage herefter. Det betyder, at en strejke kan begynde 22. april, mens den varslede lockout kan starte 28. april.

