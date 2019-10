Tørke og lave priser på animalske produkter er skyld i, at jordbrugets investeringer faldt markant i 2018.

Jordbrugets investeringer faldt markant sidste år i forhold til året før. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, der bliver offentliggjort fredag.

I forhold til 2017 faldt investeringerne med 15 procent målt i faste priser, altså priser renset for inflation.

Faldet skyldes blandt andet, at 2018 var et "skidt år" for landbruget økonomisk set med tørke og lave priser på animalske produkter.

- Derfor kan mange landmænd have været nødt til i 2018 at udskyde ellers påtrængende forbedringer til senere, skriver Danmarks Statistik.

Faldet rammer både investeringer i bygninger og maskiner, hvor eksempelvis investeringerne i svinestalde faldt med 17 procent.

Udviklingen er i tråd med tendensen om faldende investeringer, som begyndte i 2014.

Jordbrug dækker over landbrug, skovbrug og gartneri.

/ritzau/