Det har kun eksisteret i lidt mere end tre år. Nu er shoppingcentret Kronen allerede endt på tvangsauktion.

Det sker 29. april.

Ifølge Børsen er det samlede vurdering for bygningen i Københavnforstaden Vanløse, der også indeholder boliger i den øverste del, på lige omkring 1,3 milliarder kroner.

Kigger man på Kronens hjemmeside er der umiddelbart ikke noget, der vidner om, hvordan jagten på en ny ejer finder sted i kulissen. Her informeres eksempelvis stadig om, hvilke butikker der har åbent under coronanedlukningen.

Teksten nederst på Kronens hjemmeside. Vis mere Teksten nederst på Kronens hjemmeside.

Men scroller man langt, langt ned i bunden af sitet står det så: 'Kronen Vanløse er ejet af Apollovej ApS under konkurs'.

Ifølge Børsen har holdingselskabet selv valgt at sende centret på tvangsauktion. Kuratoren Søren Aamann vurderer, at den britiske kapitalfond Tristan, der står bag, er nået frem til en erkendelse om, at 'man ikke skal kaste gode penge efter dårlige'.

Kronen ligger ved Vanløse station, hvor den blev færdigbygget i 2017. De første beboere og butikker flyttede ind i begyndelsen af 2018.

Centret har været konkursramt siden 8. februar, og det er ikke lykkedes at finde en ny ejer i fri handel.

»For at sikre os, at der ikke sidder en liebhaver på hegnet og venter, så gennemfører vi nu en tvangsauktion,« siger kurator Søren Aamann til Børsen.

Kronen, der omtaler sig selv som 'det lokale shoppingcenter i hjertet af Vanløse – masser af butikker med mode, mad og livsstil' er det ottende største shoppingcenter i hovedstadsområdet.

Der ligger i øjeblikket 41 butikker i centret, der allerede har haft skiftende ejere i den korte levetid.