Shoppingcenteret Kronen i Vanløse var egentlig vurderet til 1,3 milliarder kroner.

Men ting er jo kun det værd, som folk vil betale.

Derfor er det også en noget lavere pris, som shoppingcenteret er blevet solgt for på tvangsauktion – nemlig 680 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

NREP, der er en større, dansk ejendomskoncern, er den nye ejer af Kronen.

Den oprindelige ejer, firmaet Tristan fra Storbritannien, har måttet se næsten halvdelen af centerets værdi forsvinde op i den blå luft.

Nu bliver strategien for Kronen en anden, end den hidtil har været, forklarer Mohamed Awad, der er Investment Manager i NREP.

»Vi tror ikke på forestillingen om, at lokale butikscentre skal konkurrere med Københavns bycentrum og shoppingmalls som Rødovre Centrum og Frederiksbergcenteret. I stedet har vi gode erfaringer med at udvikle stærke bymidter, som understøtter de lokale samfund, og vil renovere Kronen, så den bliver et naturligt og dynamisk samlingspunkt for Vanløse med butikker til de daglige indkøb og lækre udendørs cafeer og restauranter samt optimere butikscenterets førstesal,« siger han til Børsen.

Derudover byder fremtiden for shoppingcenteret i Vanløse på en bedre adgang til Vanløse Metrostation samt et større fokus på udendørsarealerne.