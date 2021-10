»I gummilister i køleenhed under pizzabord ses der sorte skimmellignende belægninger.«

Sådan starter konstateringen i Fødevarestyrelsens kontrolrapport 14. oktober fra Mac’s Shawarma & Sandwich i Aarhus.

Læser man videre i kontrolrapporten er det dog heller ikke ligefrem beskrivelser, der får en til at hungre efter Shawarma.

»På gulvet rundt i bagkøkkenet ses der langs kanten mørke belægninger. På væggen i området omkring opvaskeafdelingen ses der belægninger af produktrester, som ikke er fra dagens produktion,« står der blandt andet.

Til Fødevarestyrelsen fortalte ejeren, Ebrahim Ebadi-Deljoujin, at han ikke havde nået at gøre rent.

Til B.T. Aarhus siger han dog noget andet.

»Den sure smiley er uretfærdig. Det passer ikke. Det er løgn!,« siger Ebrahim Ebadi-Deljoujin.

Han fortæller, at han gør rent hver aften.

Fødevarestyrelsen har dog billeddokumentation for de konstaterede forhold. Til det siger ejeren:

»Det er rigtigt, jeg havde glemt rengøringen lige der. Det er, fordi jeg arbejder meget hårdt fra tidlig morgen til sen aften.«

Det er dog ikke første gang, schawarma-baren får indskærpelser.

Dette besøg var nemlig en opfølgning på sidste kontrol 7. september, hvor hygiejneforholdene heller ikke var i orden.

Fødevarestyrelsen konstaterede derfor denne gang, at forholdene ikke var bragt i orden, hvilket giver en bøde på 5.000 kroner.

Virksomheden fik desuden indskærpelse for ikke at have risikoanalyse, egenkontrolprogram eller dokumentation i virksomheden. For dette fik virksomheden to gebyrlagte opfølgende kontroller.