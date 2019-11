Forbrugerne skal som udgangspunkt ikke modtage tilbudsaviser - kun hvis de tilmelder sig, lyder det fra SF.

Reglerne for trykte tilbudsaviser skal vendes på hovedet.

Det mener SF, som foreslår en ordning, hvor forbrugerne som udgangspunkt ikke modtager husstandsomdelte reklamer.

For at modtage dem i postkassen skal man aktivt tilmelde sig.

- Det vil nemlig med al sandsynlighed betyde, at langt færre vil modtage reklamer, siger miljøordfører for SF Carl Valentin.

- Der vil ikke være den her åndssvage tendens, hvor man bare sender reklamer ud til folk automatisk, hvis de ikke har sagt noget til det.

SF kommer med forslaget, kort tid efter at koncernen Coop har sendt et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen (S) med en opfordring til, at de trykte reklamer bliver forbudt ved lov.

Så langt vil SF dog ikke gå.

- Det er helt fremragende, at Coop går ud og presser ministeren, fordi der er virkelig brug for, at vi får bekæmpet det kæmpe ressourcespild, det er, når der bliver lavet så mange tilbudsaviser, siger Carl Valentin.

- Vi synes ikke som sådan, at der skal være et forbud, men har en lidt anden tilgang til det. Vi vil gerne vende den nuværende ordning på hovedet.

I dag kræver det, at man tilmelder sig "nej tak"-ordningen, hvis man ikke vil modtage tilbudsaviser fra eksempelvis supermarkeder og byggemarkeder.

Koncernen Coop, som står bag forretninger som Superbrugsen, Fakta og Kvickly, vil af med tilbudsaviserne for klimaets og miljøets skyld.

Det er også bevæggrunden bag SF's forslag.

- Vi fælder enormt mange træer for at producere de her reklamer. Hvis man ikke lige får sagt "nej tak", så lander der potentielt 60 kilo reklamer i hver eneste postkasse om året.

- Det er et kæmpe stort ressourcespild, siger Carl Valentin.

Han håber derfor, at lovgivningen kan indrettes, så borgerne som udgangspunkt ikke modtager trykte reklamer.

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen om forslagene fra SF og Coop.