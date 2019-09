SF havde gerne set en fængselsstraf til dem, Skattestyrelsen har indgået forlig med i sagen om udbytteskat.

Det burde koste en tur i fængslet at snyde den danske stat for flere milliarder.

Sådan lyder det fra SF's skatteordfører, Carl Valentin, efter at TV2 og Politiken sammen med flere medier har kunnet afsløre navnene på to personer, som har ført an i at trække mindst 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse ved at svindle med udbytteskat.

Ifølge TV2 har Skattestyrelsen indgået et forlig med de to personer og resten af deres netværk, som bliver friholdt for civilretlige erstatningskrav og skal betale en del af det omtalte beløb tilbage.

Det er imidlertid ikke en hård nok straf, mener skatteordføreren fra SF.

- Det er rigtig alvorligt, og jeg synes ikke, at man skal slippe billigt. Og det er derfor, jeg synes, at der burde være nogen, som kom i brummen for det her, siger Carl Valentin.

Skattestyrelsen mener, at den danske statskasse fra 2012 til 2015 blev snydt for 12,7 milliarder kroner i sagen om svindel med udbytteskat.

De penge forsøger staten nu at få hjem ved forskellige domstole.

/ritzau/