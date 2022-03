Mens danske virksomhedsejere på stribe lukker og slukker for deres forretninger i Rusland, holder enkelte fast.

Heriblandt Christian Stadil.

Som B.T. kunne beskrive onsdag, beholder Stadils milliardforetagende Thornico nemlig aktiemajoriteten i virksomheden Brødrene Hartmann, hvis fabrik kører ufortrødent videre i Rusland.

Erhvervsordfører for SF Lisbeth Bech-Nielsen har svært ved at forstå, hvordan Christian Stadil og andre danske virksomhedsejere kan forsvare at blive i Rusland, som krigen udvikler sig.

»Krigen har nu varet så længe og er så grusom, og det står klart, at det ikke bare er en konflikt, men en fuldtonet krig,« siger Lisbeth Bech-Nielsen og slår fast:

»Som virksomhed må man beslutte sig for, hvilken side af historien man vil være på.«

Christian Stadil – ejer af og direktør i Thornico. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Christian Stadil – ejer af og direktør i Thornico. Foto: Søren Bidstrup

Hun giver ikke meget for argumentet om, at virksomheder vil blive tvangsoverført til Rusland og dermed bidrage til den russiske økonomi, hvis deres ejere trækker sig ud af landet.

Samme argument, som Christian Stadil henviser til, når han bliver stillet spørgsmålet om, hvorfor Brødrene Hartmann opretholder deres produktion i Rusland.

»Når både den ukrainske ambassadør i Danmark og den ukrainske præsident så entydigt siger, det er afgørende, at danske virksomheder ikke bliver i Rusland og bidrager til landets økonomi, så synes jeg, man skal lytte til dem,« siger Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

»Det er dem, der får bomber i hovedet, deres landsmænd, som bliver dræbt og flygter, og dem, der lever med en atomtrussel over hovedet.«

Hun mener, at de danske virksomheder, der lige nu vælger at blive i Rusland på trods af kraftige opfordringer fra Ukraine om at gøre det modsatte, har valgt at stå på den forkerte side, når historiebøgerne skal skrives.

»Virksomhederne må tage ansvaret på sig. Hvad står højest for os. Er det profit, eller er der noget, som står over det?« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Forstår du de danske virksomheder, der fortsat gør forretninger i Rusland?

Hun pointerer, at krig koster penge, og at økonomiske sanktioner og handelsboykot dermed er en af de mest effektive måder at ramme Putin på.

Flere store danske virksomheder har i løbet af ugen forladt Rusland, herunder Carlsberg, Jysk, VELUX Gruppen og entreprenørvirksomheden Aarsleff.

Mens Stadils Brødrene Hartmann, Ecco og Rockwool altså bliver.