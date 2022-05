415 millioner kroner er røget ind på bundlinjen hos Tiger Holding efter ejer Tonny Andersen solgte sexhoppen Sinful, som han er medstifter af.

I begyndelsen holdt man tæt og ville ikke ud med, hvad man havde solgt for, skriver Børsen.

Men nu giver holdingselskabets regnskab en god indikation på, at det bestemt ikke var småpenge.

Sexshoppen blev solgt til den danske kapitalfond Polaris efter en budkrig med fem andre interesserede. I marts 2022 gik handlen igennem.

Mathilde Mackowski og Tonny Andersen stiftede Sinful i 2008.

De mente ikke, at sex blev taget seriøst, og de mente, at de ville udgøre en god konkurrent på markedet for sexlegetøj. Derfor lavede de webshoppen.

Det vides endnu ikke, hvor meget Mathilde Mackowski fik med sig fra salget.