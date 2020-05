Intimkabiner, brusebad og gloryholes. Det er blandt de ting, som en aarhusiansk sexbiograf normalt tilbyder - men det har politiet nu sat en stopper for.

Sexbiografens ejer har nemlig fået en bøde på 10.000 kroner - sigtet for brud på forbuddet mod større forsamlinger - mens politiet har lukket biografen ned.

Ejeren, Michael Lange, er sigtet under en paragraf, der omhandler biografer. Biografer, der som bekendt for tiden må holde lukket på grund af coronavirussens hærgen i Danmark.

Men den vurdering er Michael Lange mildt sagt uenig i, skriver Aarhus Lokalavis.

Ejeren mener nemlig ikke, at hans sexbio på nogen måde er en biograf, for ifølge ham er noget kun en biograf, hvis der er tale om et lokale, hvor en gruppe mennesker sammen ser den samme film.

I sexbiografen foregår filmforestillerne som nævnt i initimkabiner.

Og bøden har Michael Lange i hvert fald ikke tænkt sig at betale.

»Én ting er, hvad der er lovligt, og hvad der er moral og almindelig sund fornuft. Vi brugte sund fornuft og lukkede ned, før vi blev bedt om det, og selvfølgelig kunne vi åbne igen efter 20. april,« siger Michael Lange til Aarhus Lokalavis.

»Søren Brostrøm har jo sagt, at sex er godt og sundt, og at de går ind for sex. Når frisører, massører og solcentre må åbne, så tænkte vi, at vi var på den sikre side. Men vi bliver lukket, og så står man i IKEA torsdag aften, hvor der fandeme er flere tusinde mennesker, og Bilkas parkeringsplads er også fuldstændig proppet.«

Michael Lange oplyser til Aarhus Lokalavis, at han har tænkt sig at kæmpe mod at skulle betale bøden, og at han har planer om at inddrage sin advokat i sagen.

Lukningen kommer heldigivis ikke til at koste hans forretning alt for mange penge, for sammen med sexbioen driver Michael Lange også en sexshop, som fortsat kan holde åbent.

Bagerst i lokalerne ligger også en decideret sexklub, hvor man kan swinge og udleve seksuelle fantasier, men den holder Michael Lange fortsat lukket.