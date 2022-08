Lyt til artiklen

Aktien er billig og undervurderet, men den kan måske stige op mod 50 pct. inden for de næste tre år.

Sådan lyder vurderingen fra porteføljeforvalter Jonas Edholm, der står i spidsen for den norske aktiefond Skagen Focus. Han taler om aktien i det amerikanske modeselskab Levi Strauss, der især er kendt for sine legendariske 501-jeans.

De norske investorer jagter undervurderede aktier, hvor det underliggende selskabs kvaliteter ifølge Skagen Focus ikke er afspejlet i aktiekursen. Fonden leder især efter aktieguld blandt de mindste selskaber. Den del af markedet, hvor micro-, small- og midcap-aktierne hører hjemme. Her finder man Levi's-aktien.

Og der er et klart svar på, hvorfor man hos Skagen Focus valgte at investere i Levi's-aktien.

»Fordi det havde været galskab at lade være med at købe den,« lyder det simple svar fra Jonas Edholm, der fortsætter:

»Den aktuelle frygt for en forbrugerrecession har presset Levi's-aktien ned i et niveau, vi ikke har set, siden vi befandt os på pandemiens absolutte bund. Det har givet os mulighed for at købe ind i et af verdens stærkeste brand – vel at mærke et brand med massive vækstmuligheder – til ti gange indtjening og altså en betydelig rabat sammenlignet med aktiens værdi.«

De norske aktieinvestorer har længe villet investere i et selskab inden for det, som han kalder for 'affordable fashion'.

»Vi regner bestemt ikke med, at det bliver en rejse uden bump på vejen, og på den korte bane kan aktien vise sig endog meget volatil. Men vores forventning om en upside på 50 pct. over tre år bekræftes, når vi analyserer den balancerede vækst og også, når vi ser på den diskonterede pengestrøm (DCF),« fortæller Jonas Edholm.

Selskabet har levet et broget børsliv. Selskabet kunne handles på børsen i 1970erne og de tidlige 1980er, men blev afnoteret i 1985. I marts 2019 gjorde selskabet imidlertid børscomeback til 17 dollar per aktie.

Kursen nåede op i 28 dollar omkring årsskiftet i år, men faldt med resten af markedet i løbet af foråret for at havne i 16 dollar i juli. Det kursniveau blev for billigt for Skagen Focus, der føjede Levi's-aktien til porteføljen i juli.

»Lige meget hvordan vi regnede på det, var aktien åbenlyst billig med en god balance og lav gæld,« siger Jonas Edholm.

Han fremhæver, at selskabet har lanceret et årligt aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. dollar, ligesom Levi's har været på det, som han beskriver som en vild ekspansionsrejse.

Modsat andre selskaber er væksten mest i Levi's fysiske butikker, forklarer porteføljeforvalteren. Deres fysiske direct-to-consumer-salg står ifølge ham med mere end 50.000 butikker verden over for 36 pct. af omsætningen og forventes at nå 55 pct. inden 2027. Onlinesalget står kun for 8 pct. af omsætningen, men Skagen Focus forventer at se vækst her også.

I øjeblikket står Levi's stærkest blandt mandlige forbrugere, men selskabet er i gang med tiltag, der skal styrke selskabet blandt kvindelige forbrugere. De udgør en tredjedel af kunderne. For godt et år siden købte Levi's ind i yogatøjmærket Beyond Yoga.

»En af de vækstkatalysatorer, vi ser i Levi's, er netop de gode muligheder for at ekspandere forretningen gennem øget fokus på de kvindelige forbrugere – både via hovedforretningen Levi's og opkøb som for eksempel Beyond Yoga,« forklarer Jonas Edholm.

Koncernen går ifølge den norske kapitalforvalter efter at åbne op mod 80 nye egne butikker hvert år frem mod 2027. Det er ifølge Jonas Edholm grund til at tro, at det kan være et godt tidspunkt, for i et erhvervsejendomsmarked, hvor udbuddet overstiger efterspørgslen, kan virksomheden måske få fingrene i butikslokaler på »prima« beliggenheder, men med en stor rabat på huslejen.

Skagen Focus er imidlertid overbevist om, at forbrugsaktierne vil gøre comeback, efter markedet har sendt dem ned på grund af højere renter og stigende forbrugspriser.

»Kursmålet er sat til 26 dollar og forventes at være nået i løbet af de kommende tre år, lige meget hvilken vej de makroøkonomiske vinde blæser,« siger Jonas Edholm om Levi's-aktien:

»Til en så favorabel anskaffelsespris mener vi, at risikoen for recession er regnet ind. Alene den seneste måned har vi set en rotation mod mere langtidsholdbare aktier,« lyder det fra Jonas Edholm.

Levi's så dagens lys i 1853 og det, at selskabet findes i dag understreger dets langtidsholdbarhed, forklarer han.« Der er jo en klar værdi i brandet. Alle kender det, og konkurrenterne er få, så deres markedsposition er ikke truet. Hertil har de en stærk ledelse og gode ekspansionsmuligheder – både i butiksnetværket men også i nye segmenter,« lyder det fra porteføljeforvalteren, der tilføjer:

»Alene siden vi købte os ind, er markedsværdien øget fra 6,5 mia. dollars til 7,6 mia. dollars. Udsigterne tegner pænt. «

Denne artikel er fra Euroinvestor.