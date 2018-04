Genoplev onsdagens LIVE-blog i bunden af artiklen.

Forhandlerne fra i hvert fald statens og kommunernes område er alle tilsagt til nyt møde i Forligsinstitutionen torsdag klokken 15.

Tidligere var meldingen ellers, at forhandlingerne på statens område ville blive genoptaget allerede klokken 13.

Natten til torsdag stod det endnu uklart, om der ligeledes torsdag er planlagt formelle forhandlinger på regionernes område.

Særligt kommunerne spillede en hovedrolle i tovtrækkeriet onsdag, mens topforhandlerne fra staten måtte vente.

'Papkasseshow' underholder foran Forligsinstitutionen. Onsdag den 25. april 2018. Foto: Jens Astrup 'Papkasseshow' underholder foran Forligsinstitutionen. Onsdag den 25. april 2018. Foto: Jens Astrup

Det var således en positiv Michael Ziegler, chefforhandler for kommunernes arbejdsgivere, der sent onsdag aften stillede sig op foran journalisternes mikrofoner i Forligsen.



»Der har været flere ting på bordet i dag. Der er lidt fremdrift i det. Vi er jo ikke i mål endnu, men jeg er forsigtigt optimistisk lige nu«, lød det fra Ziegler.



»Jeg synes, at vi har taget et skridt fremad i dag. Der er stadig et stykke vej endnu, men der tegner sig et billede af, at det godt kunne ende godt.«

Udover forhandlingerne bag lukkede døre bød onsdagen også på et drama for rullende kameraer.

Den afgående FOA-formand Dennis Kristensen kom i skænderi med Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

