Rybelsus har et kæmpe potentiale og kan ifølge analytiker blive Novo Nordisk bedst sælgende middel.

Novo Nordisk bør i den grad fejre, at selskabets nye diabetespille er blevet godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse fredag.

Det vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, og som har fulgt processen tæt. Ifølge ham er der gode muligheder for, at det bliver virksomhedens bedst sælgende middel ude i fremtiden.

- Det her har et kæmpe potentiale og kan blive det bedst sælgende middel for Novo Nordisk. Det er et middel med nogle særdeles attraktive egenskaber på et marked, som er kæmpe stort, siger han.

Pillen har navnet Rybelsus og adskiller sig fra de diabetesprodukter, som Novo Nordisk tidligere haft fokus på. De produkter har især været lægemidler, som diabetespatienterne tager ved at stikke sig under huden.

Forventningen er, at pillen kan komme på markedet i USA i løbet af de sidste tre måneder i 2019.

- Med godkendelsen af denne pille og selskabets eksisterende portefølje, så vil denne her klasse af medicin - og herunder denne pille - på sigt udgøre rygraden i Novo Nordisk omsætning, når vi ser nogle år ud i fremtiden, vurderer Søren Løntoft Hansen.

70 procent af diabetikere tager piller hver dag som et led i deres behandling, påpeger han. Dermed slår Novo Nordisk hul på et marked med en årlig værdi af omkring 200 milliarder kroner.

- Det er et meget attraktivt marked, som denne godkendelse giver adgang til.

Pillen har ifølge senioranalytikeren vist sig at reducere blodsukker og vægten mere end andre tabletter, der i øjeblikket er på markedet.

Sidste år solgte Novos i øjeblikket bedst sælgende middel, Victoza, for 24,3 milliarder ud af selskabets samlede salg på 111,8 milliarder kroner.

Medicinalvirksomheden har også søgt om at få godkendt Rybelsus i Europa, hvor myndighederne endnu ikke har givet grønt lys.

