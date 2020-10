Elnetselskabet Dinel i Østjylland sender et tocifret millionbeløb tilbage til dets 108.000 kunder.

Det skyldes ifølge Jyllands-Posten, at der er kommet flere penge i kassen i 2019 end forventet.

»Det svarer til en rabat på 14 millioner kroner til vores netkunder og ejere,« siger Erik Kongsgaard Rasmussen til mediet.

Pengene kommer ud til kunderne ved, at samtlige andelshavere i Dinel i december slipper for at betale både abonnement og såkaldt nettarif til selskabet.

For en gennemsnitlig kunde med et årligt elforbrug på 4.800 kilowatt-timer betyder det en besparelse på 10 procent på den årlige elregning.

Millionudbetalingen skyldes ifølge netdirektør Erik Kongsgaard Rasmussen en ualmindelig høj byggeaktivitet i forsyningsområdet, der dækker fra Hinnerup i nord til Horsens i syd.

Den høje byggeaktivitet betød, at der kom 2.200 nye boliger i området, og det er rekord.

Virksomhedens prognose viser, at der vil blive tilsluttet 1.600 nye kunder i 2020.

Først, når Dinel har regnskabet for 2020 tager man stilling til, hvorvidt man vil gøre det samme næste år.