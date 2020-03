Karina Gottschalck er 46 år, selvstændig og driver til hverdag klinikken 'Holoshouse' på Amager. Her tilbyder hun sundhedsfremmende behandlinger og naturlig anti-age behandlinger.

Karina Gottschalck hjælper primært syge mennesker, som søger alternativ behandling, men på grund af coronavirussen har hun måttet holde lukket siden torsdag.

Karina Gottschalck er nemlig gennem sit arbejde meget tæt på sine klienter. Det har derfor været alt for risikabelt at holde åbent, da hendes klienter ofte er meget syge med dårligt immunforsvar.

Og det kan mærkes både på indtjeningen, men også på samvittigheden over for de syge mennesker, som Karina Gottschalck nu ikke længere kan hjælpe. Det fortæller hun til B.T.

»Jeg arbejder med meget syge mennesker og især mennesker, som er blevet opgivet af systemet. Jeg har mange kunder, der blandt andet har kræft. De er afhængige af mine behandlinger. Og dem kan jeg jo ikke hjælpe det næste lange stykke tid. Og det bekymrer mig faktisk rigtig meget,« fortæller hun.

Karina Gottschalck har hele tre huslejer, der skal betales hver måned. Hun har derfor måttet sælge ud af sine ting for at kunne overleve:

»Jeg har måttet sælge mine billetter til Smukfest samt mine billetter til Langelandsfestivalen. Derudover har jeg udsalg på min webshop, så jeg kan få lidt penge ind, så jeg kan overleve.«

Regeringen har netop lavet et nyt udspil, som vil kunne hjælpe selvstændige, og det vækker glæde hos Karina Gottschalck.

»Nu er den jo ikke blevet vedtaget endnu, men hvis jeg kan få den hjælpepakke, som regeringen siger, så kan jeg overleve, og min forretning kan overleve. Det bliver stadigvæk sindssygt hårdt, og det kan godt være, at jeg skal leve af havregrød. Men det hjælper da helt sikkert en del,« fortæller hun.

Inden regeringen kom med udspillet, så fremtiden for Karinas klinik noget mere dystre ud.

Selv om hun havde mange klienter, der hjalp med både store og små pengebeløb, var det stadig ikke nok til, at Karina Gottschalck kunne få det hele til at løbe rundt.

»Jeg har jo også private udgifter, som jeg ikke kunne få dækket. Jeg skal jo også have mad på bordet, så det var jo ikke kun mine virksomheder, det ville gå ud over. Det var lige så meget mig selv. Jeg skal jo også overleve. Men heldigvis ser det hele meget mere lyst ud nu, efter regeringen er kommet med deres udspil. Nu håber jeg bare, at det bliver vedtaget, og at jeg kan få del i den hjælpepakke,« afslutter Karina Gottschalck.