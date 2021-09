Du har sikkert været forbi på vej på arbejde, på vej hjem eller måske i en brandert.

7-Eleven kan findes på mange gadehjørner i København og er også på vej mod et rekordår i forhold til omsætning.

Og selvom de typisk holder åbent i døgndrift, så vil du snart have mulighed for at handle uden overhovedet at blive betjent.

Politiken skriver, at der snart skyder to nye 7-Eleven-butikker op i København. To butikker, hvor man ikke bliver betjent af noget personale.

De præcise placeringer kendes endnu ikke, men efter planen vil de allerede være klar i oktober.

»Digitaliseringen er kommet langt i Danmark, og coronaudfordringerne har speedet hele den proces op. Langt flere danskere er blevet vant til at foretage indkøb mere digitalt,« siger Jesper Østergaard, der er administrerende direktør i Reitan Convenience Denmark, som ejer landets 7-Eleven-butikker, til mediet.

Han tilføjer, at mange kunder ser selvbetjeningen som en fordel og en fleksibel mulighed, og derfor er perspektiverne da også, at der i fremtiden skal komme mange flere af slagsen, hvis altså konceptet bliver en succes.

De selvbetjente butikker bliver en nedskaleret version af dem, som vi kender i dag. De kommer til at fylde 25 kvadratmeter og vil have et udvalg på 200 forskellige varer.

Og hvordan fungerer det så?

Op til fem kunder ad gangen kan tjekke ind i butikken via en app eller sit kreditkort. Herefter vil kameraer og vægte registrere, når varer tages fra hylderne. Når man har valgt sine varer, skal man blot tjekke ud med appen eller kreditkortet, og så forlader man butikken igen.

Reitan Convenience har allerede gjort sig erfaringer med de selvbetjente butikker. I Sverige har de i et års tid haft flere af slagsen, og derfor tror Jesper Østergaard da også, at de nok skal blive et hit herhjemme.