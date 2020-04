Selskabet PWT som står bag butikskæderne Tøjeksperten og Wagner er hårdt ramt af coronakrisen.

Så hårdt ramt, at de nu er i gang med en desperat kamp for at overleve.

Det skriver Finans.

Fredag aften modtog 500 kreditorer den første officielle information om den rekonstruktion, som PWT står i.

Den foreløbige opgørelse af aktiverne og forpligtelserne giver en underbalance på 222 millioner kroner.

Ledelsen i PWT giver covid-19 skylden for den store nedtur, da de grundet virussen har måtte tvangslukke deres butikker.

Det betyder også, at selskabet har ansøgt om støtte fra regeringens hjælpepakker på 19 millioner kroner i omkostningskompensation og knap 24 millioner kroner i lønkompensation.

Den støtter rækker dog ikke til overlevelse, og derfor sætter PWT og de to rekonstruktører Andreas Mylin fra advokatfirmaet Accura og Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert deres lid til kreditorerne:

»Covid-19 er dybt alvorligt. Det er alvorligt for vores ansatte, butikker og leverandører. Vi er udfordret og arbejder enormt hårdt for at redde det her. Det tror vi, at vi kan. Men det er ikke en walk in the park,« siger Andreas Mylin.

Skifteretten i Aalborg har besluttet at mødet med kreditorerne skal være fredag den 15. maj.

Ser man på kreditorinformationen, så vil rekonstruktionsmodellen indeholde optimering på blandt andet driften og implementering af en spareplan.

Hvilke tiltag der kommer, vil administrerende direktør i PTW, Ole Koch, ikke komme nærmere ind på, men han fortæller, at man kommer til at optimere alle processer fra lokaler, ansatte, funktioner og så videre.