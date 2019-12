Hans Henrik Kjølby stopper som direktør for Lars Larsen Group, der er selskabet bag Jysk.

Lars Larsen Group, der er selskabet bag Jysk, skifter direktør.

Hans Henrik Kjølby stopper efter 17 år på posten og bliver erstattet af Jesper Lund, der kommer fra en stilling som partner i revisionshuset PwC.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Jacob Brunsborg, der tidligere i år overtog posten som bestyrelsesformand for Lars Lars Group efter sin far, Lars Larsen, ser Jesper Lund som et godt match.

- Jeg har kendt Jesper gennem en årrække, og jeg ser frem til, at han bliver en del af koncernen med ansvar for yderligere at udvikle virksomhederne og formuen i Lars Larsen Group.

- Samtidig bliver Jesper ansvarlig for det fortsatte arbejde med at forenkle strukturen i Lars Larsen Group, som grundet mange år med vækst og udvikling er blevet meget kompliceret, siger Jacob Brunsborg i en pressemeddelelse.

Selv om han ikke længere skal være direktør, fortsætter Hans Henrik Kjølby fortsætter i Lars Larsen Group som bestyrelsesmedlem.

Desuden vil han være bestyrelsesmedlem i flere selskaber inden for koncernen.

/ritzau/