Planerne om et outletcenter i Kolding midtby har lidt et kraftigt knæk.

Selskabet bag planerne er nemlig gået konkurs efter et stort millionunderskud.

Det drejer sig om selskabet Nordic Design Village, der blev stiftet i 2011, skriver JydskeVestkysten.

I flere år har drømmen om et stort outletcenter i Kolding set tvivlsom ud, og da handlen mellem Nordic Design Village og Kolding Kommune i sommeren 2018 gik tilbage, da byggeriet ikke var gået i gang som aftalt, forsvandt drømmen helt.

Nu har det senest offentliggjorte regnskab for året 2017, der viser et underskud på hele 32 millioner kroner og en negativ egenkapital på 42 millioner kroner, fået selskabet til at dreje nøglen helt om.

Selskabet er nu taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Svendborg, hvor advokat Jens Christian Krabbe er indsat som kurator i konkursboet.

»Man har haft et rigtig stort projekt, hvor man har købt en stor grund, hvor man ville lave et outlet. Men man har ikke kunnet finde investorer, og så har der været en klausul, der betød, at grunden skulle skødes tilbage, hvis man ikke kom i gang,« fortæller advokat Jens Christian Krabbe og fortsætter:

»Men der er da nogle, der har sat rigtig mange penge til,« siger han med henvisning til folkene bag selskabet.

Det sker, efter at Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet tvangsopløst, efter ledelse og direktion i sommeren 2019 udtrådte af selskabet.

Inden Nordic Design Village blev sendt til tvangsopløsning, var det ejet af Erik Moritz Hansen, Britt Moberg Wissing, Carl Johanne Krag og Carsten Lau Kjærgård, der også var direktør i selskabet indtil starten af 2019.

Planerne om et outletcenter tog fart i 2011, da selskabet købte et 28.000 kvadratmeter stort område ved Riberdyb og Holmsminde af Kolding Kommune for én krone i juni 2011.

Som en del af aftalen forpligtede Nordic Design Village sig til at udføre udenomsarbejde såsom stianlæg og broer. I den forbindelse stillede selskabet en bankgaranti på 30 millioner kroner som sikkerhed for at arbejdet ville blive udført.

Foruden et outletcenter skulle der også opføres boliger på området.

Men da det senest offentliggjorte regnskab viste et underskud på 32 millioner, et underskud der lød på 15 millioner året før, på grund af udgifter til udviklingen og kurstab på finansieringen, endte projektet med at gå til grunde, inden det nåede at komme rigtigt i gang.

Men da Nordic Design Village har kæmpet med at finde investorer til projektet i Kolding, og endnu ikke var begyndt på byggeriet et år efter at byggetilladelsen var udstedt, så gik skødet tilbage til Kolding Kommune, som nu igen har sendt grunden i udbud frem til midten af december.

Af udbudsmaterialet fremgår det, at der kan opføres 45.000 etagemeter i alt inklusiv parkering på området.