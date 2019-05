Hvem bestemmer i Danmark? Og hvem er det egentlig, der tager de beslutninger, som påvirker både dit og mit liv?

Spørgsmålene er relevante - ikke mindst under en valgkamp, hvor vi hele tiden diskuterer, om det er 'de røde' eller 'de blå', der skal have magten i Danmark.

For måske er det nogle helt andre end dem, der sidder på 'Borgen', der reelt har magten!?

Det har de tre forskere Christoph Houman Ellersgaard, Anton Grau Larsen og Sarah Steinitz forsøgt at beskrive i en ny bog, hvor de har kortlagt magteliten i Danmark.

Tirsdag udkommer deres nye bog 'Personer forgår - magten består,' hvor de viser, at det er de samme få personer og ikke mindst deres stillinger, der sætter kursen for, hvilken retning vores samfund skal bevæge sig i. Bogen er omtalt i Berlingske, hvor du kan se hele listen.

Af bogen fremgår det blandt andet, at den københavnske overborgmester, Frank Jensen, forbundsformand Claus Jensen fra Dansk Metal og departementschef Michael Dithmer fra Erhvervsministeriet er nogle af de mest magtfulde mennesker i Danmark, når vi ser på politik, fagbevægelse og staten.

Også DIs administrerende direktør, Karsten Dybvad, DTUs rektor, Anders Bjarklev, og Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark er placeret helt i toppen inden for henholdsvis uddannelse og erhvervsliv.

I indledningen understreger de tre forfattere, at listen ikke er en rangering af, hvem der er den mest magtfulde, men derimod en liste over, hvor stor en rækkevidde deres magt har.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) holder pressemøde om Erdkehlgraven 'Fredens Havn' i København, fredag den 8. februar 2019.

Bogen bygger på en netværksanalyse af medlemslister over danske bestyrelser, råd, nævn, udvalg, organisationer og så videre. De tre har set på 5.558 fora med 38.544 personer fordelt på 56.538 poster. Magteliten består nu af 396 personer, konkluderer de.

For eksempel står både kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Joachim højt på listen over magtfulde mennesker i staten, og også DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og forbundsformand Bente Sorgenfrey fra Fagbevægelsens Hovedorganisation ligger højt.

I en kronik i Berlingske mandag skriver de tre forskere, at en stor gruppe magtfulde personer går 'under radaren' i forhold til at være synlige magthavere i Danmark.

»En gruppe af offentlige og private topfolk, der er tæt forbundet gennem deres poster i landets mest toneangivende bestyrelser, råd, nævn, udvalg og fonde. En gruppe, der sammen tager beslutninger med konsekvens for mange mennesker og sætter kursen for, hvor Danmark bevæger sig hen som samfund.«