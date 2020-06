Mærsks døtre tjener store summer på familiens private skibsmæglerforretning, Maersk Broker K/S. Det skriver Børsen.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Kirsten Mærsk Mc-Kinney Olufsen og Leise Mærsk Mc-Kinney Møller ejer sammen Maersk Broker A/S, der bliver drevet separat som side-geschæft til den store Mærsk-virksomhed.

Selskabet køber og sælger skibe, rådgiver om nybyggeri af skibe og formidler kontakt mellem skibsejere og forretningspartnere, der har brug for at købe eller leje et skib.

Og det er der tilsyneladende gode penge i.

Sidste år tjente selskabet 43,4 millioner kroner, oplyser Børsen.

Pengene falder ikke på et tørt sted hos de tre døtre, der i forvejen er stenrige.

Mærsk Mc-Kinney Møllers yngste datter, Ane Uggla har i flere år toppet listen over personer, der tjener flest penge i Sverige.

Ifølge Dagens Nyheter tjente Ane Uggla - der er bosat i Sverige - 62 millioner kroner i 2018. Hendes formue ligger ifølge avisen på omkring 32 milliarder svenske kroner.