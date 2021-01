En dansk familie fra Esbjerg kan fremover glæde sig over en sprudlende bankkonto.

For Per Bonnichsen Jensen, der er stifter af transportvirksomheden N&K Spedition, står sammen med sin familie til at tjene omkring 440 millioner kroner.

Det sker i forbindelse med, at rederiet DFDS har købt den hollandske transportgigant HSF Logistics Group, skriver JydskeVestkysten.

N&K Spedition er nemlig en del af HSF Logistics Group, som DFDS nu har valgt at opkøbe til en købspris på hele 2,2 milliarder kroner uden gæld.

I en fondsbørsmeddelelse glæder Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS, sig da også over opkøbet:

»Jeg er glad for købet af HSF Logistics Group. Det udvider vores servicetilbud til en bred vifte af fødevareproducenter betydeligt. Det åbner også døren for nye vækstmuligheder og tilføjer fragtmængder til vores færgeruter.«

HSF Logistics er en af ​​Europas førende leverandør af kølelogistik til kødproducenter samt andre fødevareproducenter.

Selskabet har en omsætning på 2,8 milliarder kroner og 1800 ansatte.