På flere punkter har Scandlines klaget over godkendelse af sin mulige kommende konkurrent Femern-forbindelsen.

Rederiet Scandlines har indleveret en klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig over den tyske godkendelse af Femern-forbindelsen.

Det oplyser selskabet onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Scandlines har en række klagepunkter vedrørende projektet, der for nogle måneder siden fik et længe ventet tysk ja.

- Vi har brugt den seneste tid på grundigt at læse den godkendelse igennem, som de tyske myndigheder udstedte 31. januar 2019, og er nået frem til, at dette retlige skridt er uundgåeligt, siger administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen.

Forbindelsen kommer til at være i direkte konkurrence med Scandlines færgerute mellem Rødby og Puttgarden.

Hos Scandlines mener man ikke, at den tyske godkendelse tager højde for udfordringer med miljø og virksomheder i regionen.

Derudover mener rederiet heller ikke, at planerne for adgangsveje til havnen i Puttgarden er tilstrækkelige.

Rederierne Scandlines og Stena Line stævnede i februar Finansministeriet i Danmark for at få stoppet lån og statsgarantier til Femern A/S, der står for at opføre Femern-forbindelsen.

/ritzau/