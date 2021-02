Hotelkæden Scandic Hotels kom ud af det coronaramte år 2020 med et underskud på intet mindre end 4,4 milliarder kroner.

En nedgang på hele 324 procent sammenlignet med året forinden, hvor kæden kunne præsentere et overskud på 537 millioner kroner.

Det oplyser Scandic Hotels ledelse ifølge det norske finansmedie Dagens Næringsliv i virksomhedens seneste regnskabsrapport.

»Det sidste år har været enormt udfordrende for hele hotelbranchen,« skriver Scandic Hotels koncernchef Jens Mathiesen blandt andet i rapporten.

Her henviser koncernchefen naturligvis til coronakrisen, som blandt andet har betydet, at Scandic Hotels har været nødsaget til at hjemsende medarbejdere, lukke hoteller på stribe og udsætte åbningen af flere hoteller.

På trods af det seneste nedslående regnskab er koncernchefen dog overbevist om, at hotelbranchen vil komme sig i 2021 i takt med at vacciner udrulles, og der løsnes op for restriktionerne.

»Vi forventer, at efterspørgslen vil drives af internordiske rejser, som normalt udgør over 80 procent af Scandics totale overnattende gæster.«

Koncernchefens lægger dog ikke skjul på, at der kommer til at gå længe, før alt igen er som normalt.

I forbindelse med et tidligere regnskab var han nemlig ude at sige, at det kommer til tage flere år, før Scandic Hotels er tilbage på samme niveau som før pandemien.