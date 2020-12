Danmarks største hotelkæde lukker midlertidigt ned for 21 ud af sine 27 hoteller i Danmark.

Det skriver hotelkæden i en pressemeddelelse.

Nedlukningen skyldes blandt andet de nyindførte coronarestriktioner, der forhindrer hotelkæden i at holde åbent flere steder i landet.

»De skærpede restriktioner i Danmark vil få store konsekvenser for hele branchen. Vi er en branche, der i forvejen er i knæ, og de udvidede nedlukninger i Danmark vil endnu engang gøre ondt i forhold til efterspørgslen og påvirke vores forretning negativt. Det betyder, at vi igen midlertidigt må lukke ned for 21 af vores hoteller,« siger Scandics administrerende direktør i Danmark, Søren Faerber.

DISSE SCANDIC HOTELLER ER FORTSAT ÅBNE: Scandic Aalborg City

Scandic Aarhus City

Scandic Olympic (Esbjerg)

Scandic The Reef (Frederikshavn)

Scandic Copenhagen

Scandic Hvidovre

I takt med den midlertidige nedlukning, så sender Scandic over 200 medarbejdere hjem, som samtidig vil få gavn af regeringens seneste lønkompensationstiltag.

Hotelkæden vil løbende vurdere den aktuelle og lokale coronasituation og vil åbne hotellerne igen, når restriktionerne i Danmark mindskes eller ophæves, og efterspørgslen på overnatninger stiger.

Scandic kan ikke udelukke, at der kan blive tale om flere midlertidige lukninger af kædens hoteller, hvilket allerede er sket. For eksempel var Scandic i Kolding ikke på den oprindelige lukkeliste, men er efterfølgende lukket ned.

Hjemsendelserne af medarbejderne i Danmark gælder indtil 3. januar 2021.