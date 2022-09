Lyt til artiklen

Saxo Bank bekræfter overfor investorer, at man vil undersøge en mulig børsnotering sammen med kapitalvirksomheden Disruptive Capital Acquisition Company.

Det skriver banken i en meddelelse torsdag morgen.

Hvis børsnoteringen gennemføres – som planlagt på Euronext Amsterdam – vil den bestå af et sekundært salg af eksisterende Saxo Bank-aktier til DCAC til videre distribution til kapitalvirksomhedens aktionærer.

Det er Geely Financials Denmark A/S samt Sampo Plc, som ønsker at sælge en del af aktieposter i Saxo Bank, skriver man desuden.

Dernæst er det planen, at DCAC afnoteres og likvideres, mens Saxo Bank fremadrettet ifølge planerne skal være børsnoteret.

Foreløbigt er DCAC i gang med at skabe interesse i køb af Saxo Bank-aktier fra den eksisterende ejerkreds samt øvrige investorer, oplyser man.

Formålet er, skriver Saxo Bank, at sprede ejerskabet, øge bankens profil - og sætte yderligere gang i en eksisterende vækststrategi.

»Vi har et stærkt ejerskab, som vi håber på at styrke og diversificere yderligere med fuld tiltro til, at Saxo Bank er på vej i den rigtige strategiske retning,« siger Kim Fournais, som er CEO og stifter af Saxo Bank.

»Vi bygger en fornuftig finansiel institution, som er en del af fremtidens nødvendige løsninger – og vi forbliver committet til at levere på vores ambitiøse vækststrategi,« tilføjer han

Saxo Bank forventer, at selskabets markedsværdi ved en børsnotering vil være minimum to milliarder euro.