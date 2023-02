Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når renterne stiger, skal du også have mere ud af at have penge i banken.

Det mener Saxo Bank, som er klar med en helt ny rentemodel.

Initiativet er ifølge Berlingske »en bombe« under bankernes indlånsrenter.

Banken vil nemlig opdatere sine indlånsrenter samme dag, som Nationalbanken ændrer dem, skriver avisen.

På den måde vil kunderne få glæde af renteforhøjelserne meget hurtigere, end det sker i dag.

Saxo Banks direktør for nordiske aktiviteter, Philip Frijs, siger til avisen, at banken ved at lave en hurtig indfasning af Nationalbankens rentesatser ønsker at tilbyde en gennemsigtig service.

I første omgang kommer den nye ordning til at omfatte kunder med mere end 500.000 kroner på kontoen.

Planen er dog, at den nye model inden sommer skal omfatte endnu flere kunder.

Den nye model hilses velkommen i Forbrugerrådet.

»De negative renter var stærkt upopulære, og mange er derfor noget forargede over, at det har taget bankerne så lang tid at indfase de positive renter,« siger cheføkonom i forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Petersen, til Berlingske.