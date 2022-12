Lyt til artiklen

»Vi trækker stikket, timingen er dårlig, og så er den ikke længere.«

Sådan forklarer Saxo Banks stifter og administrerende direktør, Kim Fournais, at investeringsbanken alligevel ikke – som det ellers var planlagt – går på børsen.

I et interview med Børsen siger han, at man næppe behøver 'den store kugleramme' for at indse, at tiden ikke er til en børsnotering. Med henvisning til blandt andet rentemarkederne.

Over for avisen understreger direktøren, at økonomien i Saxo Bank er god, og at firmaet tjener gode penge.

Det er bare ikke nødvendigt at gå på børsen nu.

Planen på længere sigt der dog stadig at gå på børsen.

Saxo Bank annoncerede tilbage i september, at der var planer om en børsnotering.