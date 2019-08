Den saudiske olievirksomhed Saudi Aramco tjener mest af alle virksomheder i verden, viser deres halvårsrapport.

Og det er selvom, virksomhedens samlede overskud er faldet med 12 procent siden samme tid sidste år.

På bundlinjen står der alligevel svimlende 310 milliarder kroner efter det første halve år af 2019, hvilket gør virksomheden til verdens mest indbringende. Det skriver Finans.

»Vi har leveret en stærk og uovertruffen økonomisk udvikling trods lavere oliepriser og udfordrende markedsforhold,« siger Khalid Al-Dabbagh, senior vicepræsident for finans, strategi og udvikling i Saudi Aramco, skriver The Guardian.

Trods den store indtjening er virksomheden ikke blandt de rigeste i verden, da Saudi Aramco også har skullet af med en stor sum kontanter i udbytter på i alt 309 milliarder kroner. Herunder 130 milliarder til saudiske stat, som er ejermændene bag Saudi Aramco.

Planen for fremtiden er, at Saudi Aramco, som står for cirka 10 procent af verdens råolie, skal børsnoteres i enten år 2020 eller 2021.

Det betyder, at saudiske stat vil sælge fem procent af olieselskabet til en værdi af 665 milliarder kroner. Sker dette, går det over i historien som den største børsnotering.

Ifølge The Guardian tjente Saudi Aramco knap 741 milliarder i 2018, mens andre store firmaer som Apple og Shell tjente henholdsvis 337 og 156 milliarder kroner.