Har du abonnement i fitnesskæden Sats, kan du fremover kun træne på Sjælland.

Kæden har nemlig netop solgt alle sine ni centre på Fyn og i Jylland til konkurrenten Fitness 1.

Det skriver Sats selv i en børsmeddelelse.

Salget forventes endelig afsluttet 1. juni, og fra den dato vil alle medlemsskaber bliver overført til Fitness 1.

Medarbejderne følger også med over til den nye ejer.

»Frasalget er et planlagt strategisk skridt initieret af Sats for at gøre Danmark mere effektivt og rentabelt. Det vil yderligere give Sats mulighed for at fortsætte rejsen med at fokusere på sine stærke kapitalklynger,« oplyser Sondre Gravir, administrerende direktør hos Sats i børsmeddelelsen.

Fremover vil Sats have 29 centre i Danmark, som alle ligger øst for Storebælt.

Kæden har en strategi om at fokusere på de nordiske hovedstæder.

Fitness 1 har i forvejen 17 såkaldte 'klubber' rundt omkring i Danmark, men indtil nu ingen på Fyn eller i Vestjylland. Det bliver der lavet om på nu, da kæden overtager Sats' centre i blandt andet Esbjerg og Odense.