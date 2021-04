I en tid - hvor danskerne i høj grad ferierer indenlands - har sommerhusene og feriestederne kronede dage.

Derfor er det måske også nu, at Elsegårde Camping på Danmarks næsetip bliver solgt - i hvert fald er den østjyske campingplads lige blevet sat ned i pris.

Det betyder, at du nu kan blive ejer af campingpladsen, der ligger på 1,75 hektar jord, for under 2,5 millioner kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det østjyske feriested er netop sat en halv millioner kroner ned i pris og koster i dag 2.495.000 kroner.

For det beløb får du et feriested med over 90 pladser til at campere på og 16 ferielejligheder tæt på stranden - og så følger der ifølge salgsopstillingen fra mæglerbutikken Home Ebeltoft også både legeplads, boldbane, hoppepude, minigolfbane og udendørs svømmebad med.

Brandvarmt boligmarked

Elsegårde Camping ligger i et område, hvor boligmarkedet har været brandvarmt i det seneste år, hvilket er resulteret i udbud af boliger til salg, som er helt i bund.

Ifølge tal fra Boliga.dk var der i postnummeret Ebeltoft - hvor campingpladsen ligger - kun 145 ejerlejligheder, villaer, rækkehuse og sommerhuse til salg den første marts.

Et gedigent dyk på hele 60 procent fra samme dag sidste år, hvor køberne i området kunne finde drømmehjemmet blandt 363 boliger.

Der er da også blevet solgt over 52 procent flere boliger i det østjyske postnummer på Djursland i 2020 i forhold til året før.

