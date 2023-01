Lyt til artiklen

Et spørgsmål om sikkerhed eller utidig indblanding i privatlivet?

Der er delte meninger om de alkoholtest, SAS bruger til at kontrollere deres personale, skriver Finans.dk.

Flyselskabet tester ansøgere med en særlig alkoholtest, der kan afsløre de pågældendes forbrug over en periode.

Det er et krav for folk, der søger ansættelse inden for det såkaldte 'kritiske sikkerhedsområder' som eksempelvis piloter, flymekanikere, bagagemedarbejdere eller kabinepersonale.

Faktisk tester SAS løbende også alle ansatte for at kontrollere, om de er påvirkede af alkohol.

Og det er helt i orden, lyder en dom fra Arbejdsretten.

Det var fagforeningen 3F, der havde klaget over det, som forbundet ser som et misbrug af ledelsesretten.

Arbejdsretten var dog ikke enig, og nu har SAS fået dom for, at flyselskabet gerne må teste.

»Et meget højt forbrug gennem en periode kan vise, at der kan være en risiko for misbrug, og SAS ønsker ikke at ansætte sådanne ansøgere,« lyder begrundelsen fra SAS ifølge kendelsen i Arbejdsretten.

Fagbevægelsen ærgrer sig derimod over afgørelsen og mener ikke, at den pågældende test siger noget om, hvorvidt ansøgeren har et misbrug, eller om personen er i stand til at varetage et arbejde.

»Du kan have været på sommerferie, på festivaler og levet lidt mere ekstravagant end i hverdagen, og så kan du blive bonet på sådan en test,« siger jurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, Mina Bernardini til Finans.