SAS annoncerede i april planerne om at opsige omkring 5000 medarbejdere, heraf 1700 ansatte i Danmark.

SAS vil sige farvel til halvdelen af de danske kabineansatte.

I et brev til deres fagforening - CAU - lægger SAS op til at opsige 600 af de tæt på 1200 kabineansatte i SAS Danmark, skriver TV2 Lorry.

Afskedigelserne blev allerede annoncerede i april, da SAS fortalte, at omkring 5000, heraf 1700 i Danmark, skulle opsiges.

Onsdag kunne Fagbladet 3F så fortælle, at SAS i slutningen af måneden ville have et overblik over den fremtidige organisation.

Flyselskabet mente ikke, at det gav mening at fastholde de danske ansatte i ordningen for lønkompensation.

Det ser altså ud til at få betydning for 600 af de danske kabineansatte.

- Vi vil nu i samarbejde med SAS forsøge at reducere antallet af medarbejdere, der skal opsiges, siger CAU's formand, Christa Ceré, til TV2 Lorry.

- Det kan være, at nogle ønsker at gå på nedsat tid, frivillig orlov eller eventuelt tage en frivillig opsigelse, lyder det.

SAS ønsker over for TV2 Lorry ikke at kommentere forhandlingerne.

Den danske pressechef, Sille Beck-Hansen, siger til mediet, at den formelle proces blev indledt tirsdag.

Branchemediet Check-In kunne torsdag fortælle, at opsigelserne kommer til at berøre 650 fuldtidsstillinger blandt de skandinaviske piloter.

Flybranchen er blevet kastet ud i et sandt stormvejr oven på udbruddet af coronavirus.

Der er blevet indført globale rejserestriktioner, og det har betydet, at SAS og andre selskaber har måttet holde deres fly på jorden med store tab til følge.

Der forventes en lav efterspørgsel på flybilletter i resten af 2020, hvilket i april fik SAS til at annoncere fyringsrunden på 5000 ansatte.

Ifølge det norske medie Bergens Tidende har SAS solgt rejser for omkring 4,6 milliarder kroner, der er eller ventes at blive aflyst.

SAS er dog stille og roligt begyndt at genåbne flere ruter. I midten af juni genåbnes blandt andet ruten fra København til München og Bruxelles.

/ritzau/