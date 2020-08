I efteråret begynder luftfartsselskabet SAS at flyve hyppigere og tilføjer blandt andet 18 europæiske ruter.

På trods af coronavirus vil SAS i løbet af efteråret tilføje 18 europæiske ruter og flyve hyppigere til også USA og Kina.

Det skriver luftfartsselskabet i en pressemeddelelse.

Nogle af de ruter der bliver tilføjet, er ruter såsom København til Paris, Stockholm til Frankfurt og Oslo til Bruxelles.

Det sker for at imødekomme efterspørgslen på forretningsrejser og transport til, fra og inden for Skandinavien.

SAS genoptager blandt andet flyvninger mellem flere skandinaviske byer. Det betyder, at indenrigstrafikken i Sverige, Norge og Danmark begynder at nærme sig normalen fra før coronapandemien.

I slutningen af september planlægger SAS også at genstarte trafikken til Asien. Den første rute bliver efter planen mellem København og den kinesiske storby Shanghai. Det sker dog kun, hvis myndighederne kan godkende det.

Antallet af flyvninger til den amerikanske millionby New York bliver øget, mens SAS fra midten af september igen flyver mellem Washington og København.

De seneste måneder har den generelle rejseefterspørgsel været lav, og det har kostet for verdens flyselskaber.

Det verdensomspændende coronaudbrud har givet SAS 86 procent færre passagerer at flyve med fra maj til juli.

Det har været med til at koste det skandinaviske luftfartsselskab et underskud på 1,7 milliarder kroner efter skat.

Det fremgår af SAS' seneste regnskab fra tirsdag.

Det milliardstore underskud i luftfartsselskabet skyldes især, at omsætningen i perioden er faldet med 81 procent i forhold til de samme måneder sidste år.

Flyselskabet mener, at det er coronavirusset og rejserestriktioner, der er skyld i det milliardstore underskud.

Først i 2022 forventer SAS, at efterspørgslen vil nå et normalt niveau.

/ritzau/