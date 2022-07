Lyt til artiklen

Efter weekendens maratonforhandlinger på 33 timer, mødes SAS og piloterne igen mandag for at genoptage de omtalte forhandlinger. Og aftalen bør lande snarest.

Det antyder forhandlingschefen hos SAS, Marianne Hernæs, til den fremmødte presse i Stockholm, hvor forhandlingerne finder sted.

»Det begynder at blive uansvarligt at fortsætte. Det nærmer vi os i dag. Når vi har været i gang så længe, må man som forhandler indse, at slaget er tabt,« siger hun ifølge NRK.

Og spørger man SAS, så er forhandlingerne da også ved at være ved vejs ende i den to uger lange strejke.

Marianne Hernæs kalder det »uforsvarligt«, hvis ikke snart der lander en aftale. Foto: 11950 ALI LORESTANI Vis mere Marianne Hernæs kalder det »uforsvarligt«, hvis ikke snart der lander en aftale. Foto: 11950 ALI LORESTANI

»Vi er så tæt på en løsning, at der kun er småting tilbage. Så kan vi overveje et par timer eller mere, men vi er snart ved vejs ende,« fortsætter hun.

Det er SAS Pilot Group, som repræsenterer piloter i forskellige fagforbund i Danmark, Sverige og Norge, som sidder i forhandlinger med SAS, efter knap 1.000 piloter har strejket siden 4. juli.

Piloterne er blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect end i SAS Scandinavia, skriver Ritzau.

Siden har man forsøgt at nå til enighed. Senest i den netop overståede weekend, hvor parterne forhandlede i 33 timer.

Men hvorfor er det, at Marianne Hernæs melder ud over for pressen, at forhandlingerne så småt nærmer sig en finale?

Hertil forklarer hun, den kritiske situation taget i betragtning, så kan man ikke »bare lukke øjnene og lade det forsætte«.

Jan Levi Skogvang, der repræsenterer piloterne, bekræfter, at man arbejder intenst på at blive færdige mandag.

»Men det tager den tid, det tager,« siger han til NRK.

Mandagens forhandlinger startede klokken 10.

NRK erfarer, at længden på en ny aftale er et af de mest 'konfliktfyldte punkter' og noget, som der stadig forhandles om.

Piloterne ønsker en aftale på seks år, mens SAS kræver mindst otte år. I den periode vil piloter ikke kunne gå i strejke igen eller genforhandle aftalen.