På grund af coronavirus vil SAS ikke flyve til Kina længere, men fortsætter flyvninger til Hongkong.

SAS suspenderer alle fly til og fra Shanghai og Beijing som følge af coronavirus, der har kostet mindst 170 mennesker livet.

I første omgang er flyvningerne sat på pause fra 31. januar til 9. februar. Det oplyser SAS i en meddelelse. SAS vil fortsætte med at flyve til Hongkong.

- Sikkerheden for passagerer og ansatte er vores højeste prioritet. Efter at have evalueret situationen i Kina om coronavirus har SAS besluttet at suspendere alle flyvninger til Shanghai og Beijing, skriver SAS.

Dermed følger SAS i hælene på en række andre selskaber, der også har indstillet flyvningerne til Kina.

Det gælder blandt andet British Airways, KLM, Lufthansa, Swiss Airlines og Austrian Airlines.

/ritzau/