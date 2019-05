En øget påsketrafik kunne ikke redde SAS' trafiktal for april, hvor pilotstrejke kostede dyrt.

En strejke blandt piloterne i SAS har gjort ondt på flyselskabets passagertal for april. Strejken begyndte 26. april og fortsatte til 2. maj.

I april betød det, at over 2800 fly blev aflyst, og 270.000 kunder blev påvirket, og SAS' antal af passagerer sammenlignet med april sidste måned faldt fra 2,52 millioner passagerer i april sidste år til 2,16 millioner i år.

Det er et fald på 14,5 procent.

Selv forud for strejken var tallene for april svære at sammenligne med sidste år. I år faldt påsken, der ofte medfører en forøget trafik, i april, hvor den i 2018 faldt i delvis i marts.

Men selv påsketrafikken i april kunne ikke afbøde skaderne fra strejken.

Lægger man både marts og april sammen, har SAS ifølge Ritzau Finans haft næsten 300.000 færre passagerer i år end sidste år. Modsat har konkurrenten Norwegian oplevet en stigning i samme periode.

SAS fik til gengæld mere ud af de passagerer, der kom ud af flyve inden strejken, rent økonomisk. Det måles ved at opgøre, hvor meget SAS tjener per kilometer, selskabet flyver en kunde.

Det tal var i april 6,1 procent højere.

I alt førte strejken til aflysning af 4015 flyvninger, mens omkring 381.000 passagerer blev påvirket. Da strejkens sidste dage lå i maj, vil den sidste del af strejken først påvirke trafiktallene fra maj.

- Jeg undskylder dybfølt til vores kunder, der blev påvirket af pilotstrejken og ikke kunne komme ud at rejse som planlagt, siger SAS' topchef, Rickard Gustafson.

- Selv om et stort antal af kolleger i SAS har arbejdet dag og nat for at hjælpe de påvirkede kunder, kan jeg godt se, at vi ikke har været i stand til at hjælpe alle i denne svære situation.

SAS-direktøren vil prøve at genoprette tilliden blandt kunderne forud for sommerens højsæson for rejser.

/ritzau/