Trods to konkurser og en pilotstrejke i flybranchen vokser mængden af rejsende i Københavns Lufthavn.

En strejke blandt piloterne hos luftfartsselskabet SAS kostede Københavns Lufthavn i Kastrup 85.000 rejsende i slutningen af april. Det viser lufthavnens trafiktal.

- De fem dage med pilot-strejke i april betød omkring 85.000 færre passagerer end forventet, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Derudover mangler to af luftfartsselskaberne fra sidste, da både Primera Air og Wow Air er gået konkurs i marts. Disse to selskaber stod for 36.500 passagerer i april i 2018.

Set over hele april var faldet dog ikke nok til at give et faldende antal rejsende sammenlignet med samme måned sidste år. Samlet set var der 0,5 flere rejsende i Københavns Lufthavn i april end sidste år.

En stor del af forklaringen er, at påsken i år lå i april, mens den sidste år lå i marts.

Thomas Woldbye erklærer sig særdeles tilfreds med, at lufthavnen trods modvind kan præstere en voksende mængde rejsende.

- At fremgangen trods strejke og konkurser lander på 0,5 procent i april, er ganske godt og viser, at der er en god og sund underliggende vækst i Københavns Lufthavn, siger Thomas Woldbye.

SAS-piloterne strejkede fra 26. april til 2. maj. Derfor vil strejken også få en påvirkning på trafiktallene for de første dage i maj.

/ritzau/