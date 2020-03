Frem til 16. marts vil SAS ikke flyve til Milano, Bologna, Torino og Venedig på grund af coronavirus.

SAS indstiller alle flyvninger til Norditalien de næste to uger.

Det sker, efter at Udenrigsministeriet har frarådet unødvendige rejser til området, hvor der været mange smittetilfælde med coronavirus.

Det oplyser SAS i meddelelse. Det betyder, at SAS ikke flyver til byerne Milano, Bologna, Torino og Venedig. Beslutningen gælder i første omgang frem til 16. marts.

Udenrigsministeriet ændrede mandag sin rejsevejledning. Nu frarådes alle unødvendige rejser til fire regioner i den nordlige del af landet. Det er Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Ministeriet begrunder ændringen med et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at der har været en stor stigning i antallet af smittetilfælde i regionerne.

SAS oplyser, at passagerer med billetter vil have mulighed for at blive ombooket eller få pengene tilbage.

/ritzau/