Corona har betydet aflysninger af fly, og mange kunder skal have penge tilbage. SAS skylder fortsat millioner.

Mange flypassagerer har fået aflyst rejser på grund af corona, og det har givet flyselskaber et kolossalt arbejde med at refundere pengene.

Ved indgangen til december manglede SAS stadig at tilbagebetale omkring 650 millioner kroner til passagerne.

Det fremgår af flyselskabets årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Flyselskabets topchef, Rickard Gustafson, glæder sig over, at SAS er blevet hurtigere til at tilbagebetale pengene for de aflyste rejser.

Det skyldes blandt andet, at robotter har hjulpet med efterslæbet.

- I kvartalet (august, september, oktober, red.) tilbagebetalte vi en milliard svenske kroner for aflyste fly, hvilket er en stigning på mere end 50 procent sammenlignet med kvartalet før.

- Men vi vil ikke slappe af, før alle retmæssige krav er blevet klaret, siger han i en kommentar.

Normalt har passagerer ret til at få refunderet deres ubrugte flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang er blevet aflyst.

Men siden coronaudbruddet har mange passagerer oplevet en længere ventetid, når de har bedt om at få deres penge tilbage.

Derfor blev der i oktober opstillet en frist for, hvornår SAS og 11 andre luftselskaber skulle have tilbagebetalt passagerer, som har fået fly aflyst på grund af corona.

Den første frist var 15. november. Den gjaldt for krav om refusion, der var kommet inden 1. oktober. Men det nåede SAS ikke.

Fristen for krav modtaget efter 1. oktober var 1. december - altså i tirsdags.

Senest 10. december skal luftfartsselskaberne sende en redegørelse for, om fristerne er overholdt, til Trafikstyrelsen. Herefter vil det blive vurderet, om selskaberne skal meldes til politiet.

/ritzau/