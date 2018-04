En stor del af SAS' flyflåde vil blive ejet af et irsk forvaltningsselskab. SAS afviser skattetænkning.

København. Da SAS tirsdag fortalte, at selskabet har anskaffet 50 nye Airbus A320neo-fly til en samlet pris på 24 milliarder kroner, var det det relativt ukendte selskab Gorm Asset Management, der stod for købet.

Dermed vil flyene reelt være ejet i Irland af Gorm Asset Management. Det er et helejet datterselskab med adresse på 2 Grand Canal Square i Dublin, et stenkast fra Facebooks irske hovedkvarter.

- Irland og Dublin er blevet et centrum for finansiering af fly. Så der er en stor kompetence i markedet og vi er langt fra de eneste, der har lavet sådan et selskab.

- Så vi har startet Gorm Asset Management for et par år siden for at få den bedst mulige finansiering. Og så gør det vores struktur og forretning mere simpel, siger ansvarlig for investor relations i SAS Björn Tibell.

Gorm Asset Management, der er opkaldt efter Gorm Den Gamle, hvis efterkommere erobrede store dele af Storbritannien, skal eje og lease mange af de nye A320neo-fly.

- Så får man fokuseret al finansieringen i et selskab uden at blande det samme med det selskab, der skal operere dem, siger Björn Tibell.

På den måde sikrer SAS, at udgifter til finansiering af flyene bliver fordelt ligeligt mellem de dele af SAS, der skal bruge dem.

Björn Tibell afviser, at det irske set-up sker med henblik på at betale mindre i skat.

- Det er selvfølgeligt et logisk spørgsmål. Hovedformålet med Gorm Asset Management er at forenkle og forbedre finansieringen. Men Gorm skal i princippet gå i nul, så udgifterne til leasing og ejerskab skal svare til de penge, der kommer ind fra resten af SAS.

- Når der ikke er noget overskud, er der heller ikke noget overskud at beskatte. Det er ikke anderledes, end hvis Gorm var placeret i Sverige. Så dette her har ikke noget med skat at gøre, og drivkraften bag er bestemt ikke skatterelateret, siger Björn Tibell.

Gorm Asset Management står for nuværende for leasingen af de 17 A320neo, SAS har i flåden. Yderligere 13 er på vej fra en ordre placeret i 2011.

Tirsdag bestilte SAS yderligere 50 fly af typen. Hvordan præcist de skal ejes er endnu ikke besluttet, men Björn Tibell siger, at det vil være logisk, at de fly, der bliver finansieret via lån, bliver ejet af Gorm Asset Management.

