SAS sender piloter og kabineansatte hjem i Norge uden løn. I Danmark er der ikke varslet tiltag.

SAS sender 100 piloter og 100 kabineansatte i Norge hjem uden løn som følge af coronavirusset, der har ramt flyselskabet hårdt økonomisk.

Det bekræfter SAS' pressechef, Kristoffer Meinert, efter at flere norske medier har skrevet om hjemsendelserne.

I Norge er der - modsat i Danmark - mulighed for at sende ansatte hjem uden løn, hvor staten så til gengæld går ind og dækker lønnen. Det er kendt som permittering.

I Danmark og Sverige er der ikke varslet lignende tiltag for SAS-ansatte. Flyselskabet har lidt over 10.000 fuldtidsansatte.

Hjemsendelserne i Norge skal skære en del af SAS' udgifter. SAS er ligesom resten af luftfartsbranchen hårdt presset af corona. Virusset har betydet et massivt dyk i antallet af billetbestillinger.

I Danmark fraråder myndighederne i øjeblikket alle unødvendige rejser til udlandet.

Samtidig er der lagt begrænsninger for udlændinges muligheder for at komme ind i landet.

/ritzau/