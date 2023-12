Selv om efterårsmånederne burde have været gode for SAS, flyver selskabet fortsat med stort underskud.

Mens andre europæiske luftfartsselskaber leverer store overskud og endda sætter nye rekorder, er SAS stadig ikke en rentabel forretning.

Og det er bemærkelsesværdigt, mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos SAS, efter at selskabet har præsenteret et årsregnskab med et minus på bundlinjen på 5,7 milliarder svenske kroner.

- Det er overraskende, at underskuddet bliver så stort, som det gør, og at SAS præsenterer tal for fjerde kvartal, hvor indtjeningen falder i forhold til sidste år, og hvor underskuddet er større end sidste år.

- Det vidner om, at SAS er et betydeligt sværere og svagere sted indtjeningsmæssigt, end jeg havde regnet med, sagde Jacob Pedersen.

Han hæfter sig ved, at SAS tidligere har meldt ud, at man regnede med at levere overskud i 2024.

- Jeg har svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Det forgangne kvartal er normalt nogle gode måneder for SAS og plejer at være det næstbedste i året.

- Hvis det her er retningsgivende for, hvad man kan levere indtjeningsmæssigt, så er der godt nok lang vej igen, siger Jacob Pedersen.

Han noterer sig også, at SAS nu har en negativ egenkapital på 6,1 millioner svenske kroner.

- Så selv når man i forbindelse med omstruktureringen får ny kapital på bøgerne, står man med en egenkapital, der stadig er negativ. Det er ikke et stærkt SAS, der kommer ud af den proces, siger han.

