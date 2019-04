Ved midnat natten til fredag var der deadline for at nå aftale mellem SAS og selskabets piloter i Norden.

Deadline for at nå en aftale mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige blev nået ved midnat natten til fredag.

Tidligere på aftenen brød forhandlingerne for de svenske piloter sammen i Stockholm. Det er dog ikke bekræftet, at strejken så er en realitet i Sverige.

Tre kvarter efter deadline er der stadig ikke kommet nyt fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen i København. Forhandlingerne ledes af forligsmand Jan Reckendorff.

Der er intet om, hvorvidt den varslede strejke bliver en realitet i Danmark, men heller ikke om at parterne er nået til enighed, eller at uret skulle være sat midlertidigt i stå.

Det er derfor uvist, hvad der sker for de piloter, som har varslet strejke. Striden mellem parterne går på uenigheder om løn og vagtplaner.

Godt to timer inden deadline skrev det svenske nyhedsbureau TT, at de svenske SAS-piloter afviste det forslag, der blev lagt på bordet for dem. Arbejdsgiversiden opfordrede dog piloterne til at fortsætte forhandlingerne indtil den endelige frist ved midnat.

SAS har aflyst 205 afgange i hele Skandinavien fredag indtil middag. Det skyldes, at virksomheden vil forhindre, at passagerer og kabinepersonale strander, hvis flyene pludselig ikke kan flyve grundet en strejke blandt piloterne.

I Norge fortsætter mæglingen på overtid, bekræfter Riksmekleren (svarende til den danske forligsmand, red.) over midnat over for det norske nyhedsbureau NTB.

Det vides ikke, hvordan afstanden er mellem parterne i nogen af forhandlingerne i de tre lande, eller hvornår de venter at kunne lande aftaler.

Det er ikke givet, at konflikt i et af landene betyder konflikt i alle tre lande.

