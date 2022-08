Lyt til artiklen

Der er gnister i luften mellem SAS' pilotforening og ledelsen.

En historie om 1.700 flyaflysninger, hvor det er ferieefterslæbet, der efter strejken får en del af skylden.

Og det er den svenske pilotforening ikke glad for.

Det skriver luftfartsmediet Check-In.

»De ansvarlige i SAS-ledelsen ønsker som sædvanlig ikke at tage ansvar for deres forkerte beslutninger,« lyder det fra foreningen.

Nærmest hele foråret og sommeren igennem har der været stridigheder mellem personale og ledelse, og situationen var tæt på at munde ud i en længerevarende strejke.

Da konflikten i SAS sluttede 19. juli, kunne den siddende koncernchef Anko van der Werff konstatere, at det havde været en hård situation for kunder, medarbejdere og ikke mest virksomheden som helhed.

Men det tyder på, at selv den mindste gnist kan sætte fut i hele molevitten igen.

Alle SAS-piloter på ferie blev udelukket fra informationen om ferieefterslæbet, og det har givet en skarp reaktion fra Svensk Pilotförening, der organiserer de svenske SAS-piloter.

Pilotforeningen stiller sig undrende og fortæller samtidig, at koncernchef Anko van der Werff på et personalemøde hævdede, at han ikke kendte til de aflyste flyvninger.

»I sommer gav SAS skylden på forskellige ting, som alle blev hævdet at være uden for selskabets kontrol. Nu får man skylden for, at det er en konsekvens af piloternes strejke. Ligesom tidligere har SAS' informationsafdeling svært ved at forholde sig til sandheden og leder i stedet efter syndebukke for at skjule virksomhedens reelle problemer,« skriver pilotforeningen i et opslag på Facebook.

B.T. har tidligere snakket med analysechef i Sydbank Jacob Pedersen, der vurderer, at de trods interne stridigheder og vaklende regnskab ikke går konkurs, men flere strejker er – måske – på vej.