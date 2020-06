Mandag har omkring 700 kabineansatte i SAS Danmark modtaget deres opsigelsesbrev, oplyser fagforeningsformand.

Luftfartsselskabet SAS har omkring 1200 kabineansatte i Danmark, men mandag har tæt på 700 af dem modtaget et opsigelsesbrev.

Det oplyser Christa Ceré, der er formand for CAU, der er fagforeningen for kabinepersonale i SAS.

Coronakrisens konsekvenser for luftfartsbranchen har mandag fået endelig konsekvens for de kabineansatte i SAS.

Over halvdelen af de kabineansatte i SAS Danmark er mandag blevet opsagt. Det er en sorgens dag, mener formanden.

- Det er rigtig mange, og mine medlemmer har det ikke godt. Hele branchen er jo også ramt, og derfor kan man ikke bare søge et andet job, siger Christa Ceré.

- Nogen har været mere forberedt end andre, men man kan ikke rigtig forberede sig på sådan en melding, siger hun.

SAS meldte allerede ud tilbage i april, at der skulle fyres 1700 ansatte i Danmark.

Mandag modtager de berørte medarbejdere deres opsigelse. SAS skulle i alt opsige 5000 ansatte, fordi coronakrisen har ramt SAS og andre flyselskaber hårdt.

Christa Ceré oplyser, at de ansatte har mellem 1-6 måneders opsigelsesvarsel. De har også fået muligheden for at konvertere opsigelsen til en orlovsperiode på op til 24 måneder.

- Det er selvfølgelig et håb om, at aktiviteten kan stige, og at de derved langsomt kan vende tilbage, siger hun.

- Det er jo gætværk, for det afhænger også af, hvor meget produktion der kommer på igen, og hvor meget skandinaverne der vælger at flyve, lyder det.

Hun forudsiger, at mange af medlemmerne vil gøre brug af ordningen om orlov. De må gerne finde et andet job i orlovsperioden, oplyser hun.

Også piloterne i SAS har mandag fået sin opsigelse. Branchemediet Check-in beskrev for tre dage siden, at SAS samlet vil sige farvel til 650 piloter. Heraf er 175 af piloterne danske.

/ritzau/