Flyselskabet SAS tror, at reklamevideo er blevet udsat for koordineret angreb på sociale medier.

SAS har muligvis været udsat for et koordineret angreb på sociale medier, hvor flyselskabet er blevet mødt af vrede kommentarer til en reklamevideo, der har som budskab, at intet stammer fra Skandinavien.

Sådan lyder det fra selskabet selv.

- Når vi ser på mønsteret og antallet af reaktioner, har vi en begrundet mistanke om, at vi har været udsat for et cyberangreb, og at vores kampagne er blevet taget som gidsel, skriver SAS i en skriftlig kommentar.

- Vi vil ikke stå på mål for andres værdier. Derfor har vi midlertidigt fjernet kampagnen fra vores sociale mediekanaler, mens vi overvejer næste skridt, skriver selskabet.

SAS' begrundelse for mistanken er mængden og timingen af reaktionerne på videoen, der har titlen "SAS - what is truly Scandinavian".

Videoen nåede på Facebook at blive set af mere end 550.000, inden den blev fjernet.

Opslaget har haft 22 gange flere interaktioner, end SAS plejer at have på sine opslag på Facebook.

Selv om den er fjernet fra nettet, er den stadig tilgængelig, da flere YouTube-brugere har delt den.

I videoen fremføres det, at intet stammer fra Skandinavien, men i stedet er hentet fra udlandet.

- Hvad er egentlig skandinavisk?, spørger en kvindestemme i videoen.

- Absolut ingenting, svarer hun.

Videoen punkterer forestillingen om en lang række ting, man ellers kunne forbinde med Danmark, Norge og Sverige.

Det gælder blandt andet, at demokratiet er fra Grækenland, rugbrød er tyrkisk, vindmøller er fra Persien, cykeltraditionen er lånt fra Tyskland, og lakrids er fra Kina.

SAS-videoen viser, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

SAS understreger efter at have fjernet videoen, at det ikke fortryder selve indholdet.

- SAS er et skandinavisk flyselskab, som transporterer folk til og fra og mellem landene i Skandinavien. Vi står bag budskabet i reklamefilmen, som handler om, at rejser beriger os.

- Når vi rejser, påvirker vi andre og bliver selv påvirket. De erfaringer, som vi tager med fra vores rejser, påvirker os som individuelle mennesker, men også vores samfund.

- Vi i SAS er stolte over vores skandinaviske ophav og de værdier, som præger vores åbne, ligestillede og demokratiske samfund, skriver SAS.

/ritzau/